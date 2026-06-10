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rupor.md logorupor
10 Июня 2026, 12:56
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В Молдове мужчина получил 9 лет тюрьмы за домогательства к 14-летней падчерице

Суд приговорил 53-летнего мужчину к 9 годам тюрьмы за сексуальное домогательство в отношении дочери своей сожительницы и домашнее насилие. Об этом сообщает прокуратура.

На севере Молдовы мужчина получил 9 лет тюрьмы за домогательства к 14-летней падчерице.
На севере Молдовы мужчина получил 9 лет тюрьмы за домогательства к 14-летней падчерице.

Инцидент произошел в июне 2024 года, когда матери подростка не было дома. Пьяный мужчина заперся в комнате с 14-летней девочкой, разделся и, угрожая ножом, стал принуждать её к действиям сексуального характера. Пострадавшая смогла спастись благодаря хитрости: она соврала отчиму, что её парализованная бабушка упала с кровати и ей нужна помощь. Оказавшись на улице, девочка сразу сбежала, передает rupor.md

Суд назначил за это преступление 5 лет лишения свободы, но по совокупности со старым приговором за домашнее насилие окончательный срок составил 9 лет.

Поскольку фигурант не пришел на заседание, приговор вынесли заочно, а самого осужденного объявили в розыск. Спустя три дня сотрудники полиции нашли и арестовали преступника, сейчас он уже находится в тюрьме.

Источник
rupor.md logorupor
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