27 Мая 2026, 22:40
В Австрии госпитализировали туриста из Уганды с симптомами лихорадки Эбола
Туриста, прибывшего из Уганды в Австрию, госпитализировали с симптомами лихорадки Эбола.
Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung
«Вчера житель района Урфар-Умгебунг был госпитализирован для стационарного обследования в связи с симптомами заболевания. Поскольку этот человек вернулся из Уганды, <...> он был изолирован и получает лечение в соответствии с медицинскими рекомендациями», — говорится в публикации.
Если врачи подтвердят наличие лихорадки Эбола у туриста, то это станет первым случаем вируса в Европе во время текущей вспышки.