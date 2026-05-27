В Австрии госпитализировали туриста из Уганды с симптомами лихорадки Эбола.

Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung

«Вчера житель района Урфар-Умгебунг был госпитализирован для стационарного обследования в связи с симптомами заболевания. Поскольку этот человек вернулся из Уганды, <...> он был изолирован и получает лечение в соответствии с медицинскими рекомендациями», — говорится в публикации.

Если врачи подтвердят наличие лихорадки Эбола у туриста, то это станет первым случаем вируса в Европе во время текущей вспышки.