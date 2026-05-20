ВОЗ: Ситуация с Эболой серьезна, но угрозы пандемии нет.

На данный момент ВОЗ оценивает риск распространения на национальном и региональном уровнях как высокий, но глобальный риск остается низким, критерии для объявления угрозы пандемии по-прежнему отсутствуют, заявила глава комитета по чрезвычайным ситуациям Люсиль Блумберг на пресс-конференции в Женеве в среду, 20 мая, передает dw.com

Комитет также не видит оснований для введения ограничений на поездки. Вирус Эбола передается не через случайный контакт или воздух, а через прямой контакт с кровью и биологическими жидкостями, заявила далее Блумберг.

"Учитывая масштабы вспышки, по всей вероятности, она началась несколько месяцев назад", - указала эксперт ВОЗ по вирусным геморрагическим лихорадкам Анаис Леган. По ее словам, сейчас прежде всего важно разорвать цепочки заражения, изолировать и оказывать медицинскую помощь всем предполагаемым и подтвержденным зараженным.

В Демократической Республике Конго и других странах зарегистрировано почти 600 предполагаемых случаев заражения Эболой и 139 смертей, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Среди скончавшихся есть медработники. Несколько десятков случаев уже подтверждены лабораторными исследованиями. ВОЗ предполагает, что реальное число заражений значительно выше.

Несколько дней назад ВОЗ объявила второй из трех уровень тревоги по степени серьезности в связи со вспышкой "Бундибугйо" - редкого штамма вируса Эбола - в ДР Конго и Уганде. Новый всплеск "варианта вируса Эбола представляет собой "чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного масштаба", заявила ВОЗ. От этого штамма нет ни вакцины, ни специфического лечения. Методы лечения и вакцины разработаны против предыдущего штамма.

Эбола часто заканчивается летальным исходом. Во время эпидемий прошлых лет от этой вирусной инфекции умирали от 25 до 90 процентов заболевших. Больные Эболой страдают от лихорадки, мышечных болей, диареи, а также внутренних кровотечений и, как следствие, от отказа органов. О новой вспышке Эболы 15 мая сообщили власти провинции Итури на северо-востоке ДР Конго, где систематически происходят военные конфликты.