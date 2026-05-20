ВОЗ: Вирус Эболы два месяца циркулировал незамеченным.

Bloomberg публикует цитаты представителей ВОЗ с брифинга. Речь идет о редком штамме Bundibugyo, против которого сейчас нет ни одобренного лечения, ни зарегистрированной вакцины. По данным ВОЗ, наиболее перспективная экспериментальная вакцина будет готова к испытаниям на людях только через шесть–девять месяцев, передает theins.ru

Как сообщила технический руководитель ВОЗ по вирусным геморрагическим лихорадкам Анаис Леган, вирус, предположительно, распространялся «пару месяцев» до того, как вспышку официально выявили 15 мая. Это осложнило попытки сдержать заболевание. По данным ВОЗ, в Демократической Республике Конго и Уганде зарегистрировано почти 600 предполагаемых случаев заболевания и 139 смертей.

«Мы ожидаем, что число случаев продолжит расти, учитывая, сколько времени вирус распространялся до обнаружения вспышки», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Ранее он предупреждал об опасности, связанной с «масштабом и скоростью» распространения инфекции.

По оценке исследователей Имперского колледжа Лондона и ВОЗ, реальное число заражений уже может превышать 800 человек, а при худшем сценарии достигнуть 1 000.

Во вторник консультативная группа ВОЗ обсуждала, какие вакцины следует разрабатывать в первую очередь. Существующие препараты компаний Merck и Johnson & Johnson были созданы после эпидемии Эболы в Западной Африке десять лет назад, однако они рассчитаны на другой — более распространенный и смертоносный — штамм Zaire.

«Мы снова вернулись к ситуации 2014–2016 годов — без специфического лечения и без специфической вакцины», — заявила профессор Университета Макгилла и бывшая глава «Врачей без границ» Джоанн Лю.

По ее словам, из-за нехватки инструментов борьбы с вирусом власти, возможно, будут вынуждены использовать существующие вакцины хотя бы для защиты медиков. Исследования на животных показывают, что вакцина Merck может обеспечивать частичную защиту и от штамма Bundibugyo.

Смертность от этого штамма, по данным ВОЗ, составляет от 30 до 50%.