Часть туристического городка Хелл в Мичигане выставлена на продажу.

Продаваемые семь акров включают поле для мини-гольфа, кафе-мороженое с говорящим названием The Crematory, свадебную часовню и немало ироничного «адского» колорита, передает euronews.com

После десятилетий, в течение которых он встречал гостей у «Ворот в ад», 80-летний владелец решил, что пришло время окончательно покинуть Хелл. Джон Колон выставил городок на продажу, чтобы уйти на пенсию; с 1998 года он управлял этим популярным туристическим направлением.

Среди многочисленных необычных заведений в «адском» стиле особенно популярна свадебная часовня. На сайте Хелла о ней шутливо написано: «Брак, который начинается в Хелле, потом может двигаться только вверх!».

Город с необычным названием существует с 1838 года, а официально имя Hell было закреплено за ним тремя годами позже.

Когда ад и вправду замерзает

Зимой в Хелле стоят минусовые температуры, так что город буквально «замерзает».

Тем не менее именно здесь находится популярный бар-ресторан Hell Saloon, где есть и площадка для живой музыки.

Согласно объявлению о продаже недвижимости в Хелле, объект приносит прибыль: в 2024 году его валовой доход составил 327 000 долларов (282 000 евро).

Хелл расположен в 20 милях к северо-западу от Энн-Арбора, пятого по величине города Мичигана, и давно стал излюбленным местом для туристов, ищущих что-то необычное.

На официальном туристическом сайте штата Мичиган перечисляются многочисленные достоинства этого места.

«Хелл представляет собой своеобразное место, которое обязательно стоит посетить; он известен своим дьявольским юмором и забавными развлечениями», - говорится на сайте.

«Приехали ли вы сюда ради шуток, удачных снимков или ради самой возможности потом сказать: „Я побывал в Хелле и вернулся обратно“, этот необычный городок подарит вам запоминающееся и веселое путешествие».