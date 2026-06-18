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18 Июня 2026, 09:36
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В Австралии уже год ищут победителя лотереи — ждут 100 млн австралийских долларов

Семь раз в истории лотереи в призовом фонде оказывалось 100 млн австралийских долларов (около 70 млн долларов США). Но впервые счастливчик не появился, чтобы забрать свой выигрыш.

В Австралии уже год ищут победителя лотереи — ждут 100 млн австралийских долларов.
В Австралии уже год ищут победителя лотереи — ждут 100 млн австралийских долларов.

В маленьком газетном киоске и интернет-кафе в пригороде Сиднея, где был куплен выигрышный билет, уже развесили воздушные шары и с нетерпением ждали лотерейного миллионера или миллионершу. Но шли дни, а потом недели и месяцы... Наконец, прошёл год. Никто не объявился, сообщает Bild.

С тех пор в Австралии гадают — кто этот счастливчик? И почему она или он не забирает выигрыш? Владельцы магазина не знают, кто купил билет. Они в таком же недоумении, как и вся страна. Есть предположение, что игрок вообще не заметил, что он или она выиграл. А может быть, приз получил иностранец, который купил билет во время отпуска? Или билет потерялся? The Lott, оператор лотереи, на всякий случай держит данные выигрышного билета в секрете, чтобы победитель мог обратиться к нему и чтобы по специальным отдельным деталям билета можно было проверить его право на выигрыш.

Приз не будет ждать вечно. Его «срок годности» истекает через семь лет. Но пока ещё достаточно времени, чтобы вытащить старые билеты и проверить их.

Самый высокий лотерейный выигрыш в истории Австралии составил 200 миллионов австралийских долларов. Шанс его получить равнялся 1 к 134 миллионам

Источник
bild
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