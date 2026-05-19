В Италии дальнобойщик из Молдовы выиграл в лотерею 69 тысяч евро.

Победитель рассказал, что в субботу, в свой выходной, решил сыграть числа, которые случайно запомнились ему с предыдущей ночи. Затем он добавил к ним другие цифры. В итоге выпала выигрышная комбинация, пишет unimedia.info со ссылкой на rotalianul.com

Новость о выигрыше застала мужчину врасплох. Узнал он о ней только на следующий день, когда зашёл в лотерейный пункт проверить билет.

Мужчина работает водителем фуры — тяжёлый график, долгие отлучки из дома и редкие перерывы. Для него выигранная сумма — это не роскошь, а возможность наконец вздохнуть свободнее.

«Я просто хочу навести порядок в делах: закрыть ипотеку и несколько банковских кредитов и жить спокойнее», — поделился он планами.

Но на этом Алекс не останавливается. Помимо решения личных финансовых проблем, он задумывается о проекте с социальной составляющей. Мужчина хотел бы открыть небольшое дело или пространство, где сможет поддерживать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Своим опытом интеграции и работы за границей он хочет помочь другим, кто сейчас проходит через те же испытания.