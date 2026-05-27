dw.com logodw
27 Мая 2026, 11:47
Житель Чехии выиграл 120 млн евро в лотерею Eurojackpot

Участнику лотереи Eurojackpot из Чехии удалось предсказать все числа, необходимые для главного выигрыша. Он получил 120 млн евро.

В Чехии человек или группа людей, совместно владеющих лотерейным билетом, стали обладателями джекпота в размере 120 млн евро, разыгранного в лотерею Eurojackpot. Об этом сообщила мюнстерская компания Westlotto, координирующая проведение лотереи, вечером во вторник, 26 мая, пишет dw.com

Для получения максимального выигрыша участникам лотереи Eurojackpot нужно угадать пять чисел от 1 из 50 и два дополнительных числа в диапазоне от 1 до 12. Удачу на этот раз принесли числа: 5, 11, 23, 33, 42 в сочетании с дополнительными числами 10 и 12. На предыдущих 13 розыгрышах ни один из участников не смог угадать заветную комбинацию. В результате сумма приза, увеличивающаяся после каждого розыгрыша без главного победителя, достигла 120 млн евро.

В нынешнем году джекпот в лотерее Eurojackpot брали восемь раз. В начале апреля назвать все выигрышные числа удалось участнику из Финляндии и из Словакии. Они получили по 5 млн евро. Победителя из Германии последний раз можно было поздравить 31 марта. Тогда житель (или группа игроков) из земли Северный Рейн - Вестфалия, угадав все числа розыгрыша, получил 70,7 млн евро.

Источник
