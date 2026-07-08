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bbc.com logobbc
8 Июля 2026, 12:38
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Иран ответил на ночные удары США, атаковав американские базы в регионе

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на массированные удары США в ночь на среду иранские ВВС и ВМФ нанесли удары по 85 ключевым американским военным объектам в порту Салман.

Иран ответил на ночные удары США, атаковав американские базы в регионе.
Иран ответил на ночные удары США, атаковав американские базы в регионе.

Иранские военные также заявляют, что нанесли удары по авиабазе «Али аль-Салем» в Кувейте, передает bbc.com

Ранее утром США нанесли серию «мощных» ударов по военным целям в Иране после того как несколько коммерческих судов подверглось иранским обстрелам, сообщило Центральное командование (CENTCOM).

Возобновление ударов между Ираном и США происходит на фоне саммита НАТО В Анкаре, в котором участвует президент США Дональд Трамп. Накануне США вернули в действие санкции на иранскую нефть, после чего цены на нее снова начали расти.

Источник
bbc.com logobbc
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