В Аргентине разразился скандал из-за ложной информации о смерти отца Месси.

Громкий скандал разгорелся в Аргентине во время чемпионата мира по футболу.

Стриминговый канал Luzu TV оказался в центре критики после того, как в прямом эфире была озвучена ложная информация о смерти Хорхе Месси – отца легендарного футболиста. Реакция семьи не заставила себя ждать: Антонела Роккуццо, жена Лионеля Месси, демонстративно дистанцировалась от канала, а рекламодатели начали массово разрывать сотрудничество.

Инцидент произошел во время одной из программ Luzu TV. Ведущая Флоренсия Пенья внезапно сообщила зрителям о якобы случившейся смерти Х.Месси. Однако уже через несколько секунд стало ясно, что информация не подтверждена и основана лишь на слухах, распространявшихся в социальных сетях.

Несмотря на попытки оперативно исправить ситуацию, новость мгновенно разлетелась по интернету. Семье капитана сборной Аргентины пришлось выступить с официальным опровержением. В заявлении было сказано, что Х.Месси находится под наблюдением врачей, его состояние контролируется, а информация о смерти не соответствует действительности.

Скандал вызвал серьезный резонанс. Основатель канала Николас Оккьято публично осудил произошедшее и заявил, что подобные ошибки недопустимы для редакции. Руководство Luzu TV выпустило официальные извинения и объявило об отстранении сотрудников, причастных к распространению непроверенной информации.

Ф.Пенья сначала принесла публичные извинения, а позже объявила об окончательном уходе с канала. Журналистка признала свою ответственность и заявила, что ей стыдно за боль, которую пришлось пережить семье Месси.

Однако наиболее обсуждаемой стала реакция А.Роккуццо. По данным аргентинских СМИ, супруга Л.Месси отписалась в социальных сетях от официальных аккаунтов Luzu TV, Н.Оккьято и самой Ф.Пенья. Этот жест был воспринят как открытая демонстрация недовольства действиями журналистов.

В окружении семьи утверждают, что Антонела была крайне возмущена произошедшим. По информации местных изданий, она не ожидала, что во время мирового первенства аргентинские медиа позволят себе распространять столь чувствительную информацию без элементарной проверки фактов.

Ситуация быстро приобрела не только репутационный, но и финансовый характер. Сообщается, что более десяти рекламодателей уже отказались от сотрудничества с каналом. Luzu TV также столкнулся с волной критики в социальных сетях и потерей части аудитории.

При этом вокруг истории остаются и спорные моменты. Некоторые аргентинские пользователи утверждают, что А.Роккуццо могла и не быть подписана на отдельных фигурантов скандала до инцидента. Тем не менее сам факт ее публичного дистанцирования от канала стал одной из главных тем аргентинского медиапространства.

История вновь напомнила о цене журналистской ошибки в эпоху социальных сетей. Один непроверенный слух оказался способен запустить цепную реакцию, которая привела к увольнению ведущей, репутационному кризису телеканала и вмешательству самой известной футбольной семьи Аргентины.