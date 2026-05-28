Чебан о скандале в парламенте: Я пришёл мирно.

Мэр Кишинёва заявил, что его спровоцировали и силой вывели по указанию партии PAS, сообщает tv8.md

«Я считаю, что 108 тысяч детей, 17 тысяч учителей и все примары этой страны имеют право прийти в парламент и высказать свою позицию. Я пришёл мирно, пришёл поговорить перед этими людьми», — заявил Чебан.

Мэр утверждает, что не провоцировал ни одного депутата, а, наоборот, сам стал жертвой провокации.

«Вы увидели, как обычный гражданин может попасть в парламент.

На меня напали, хотя я даже не собирался идти к трибуне. После этого я был готов ответить на эти нападки и выступить перед ними, рассказать о беспределе, который они творят в так называемых реформах местного публичного управления и образования, но они боятся людей и правды.

Вот что такое PAS, их “демократия”, о которой они только говорят, и их государство-кандидат в ЕС.

Позор», - заявил чуть позже мэр в опубликованном видеообращении.

С реакцией на скандал выступил и депутат PAS Раду Мариан:

«Чебан попытался пройти в пленарный зал к трибуне парламента, чтобы выступить с речью, хотя он не депутат и не представитель правительства. Я такого ещё не видел. Что на него нашло?»

Напомним, примар Кишинева Ион Чебан пришел в парламент, после чего заседание быстро переросло в напряжённую перепалку и обмен репликами. Председатель парламента Игорь Гросу назвал мэра столицы «провокатором», обвинив его в срыве заседания.