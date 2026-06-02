Фролова: Cексуальная ориентация не должна использоваться для дискредитации

По ее словам, предполагаемая сексуальная ориентация человека не должна использоваться для его дискредитации и публичного унижения, сообщает unimedia.info

«В публичном пространстве появилась информация об отставке митрополита Бессарабии, Высокопреосвященнейшего Петру. В социальных сетях и СМИ распространялись сообщения о якобы существующих интимных видеоматериалах, на которых он запечатлен вместе с другим мужчиной.

Этот случай вызвал волну комментариев и общественных реакций, в которых предполагаемая гомосексуальность человека использовалась как инструмент дискредитации, публичного позора и моральной делегитимизации, а возможно, и шантажа. В некоторых сообщениях гомосексуальность представлялась как несовместимая с религиозным статусом, как «грех», который необходимо публично осудить, и как достаточное основание для отстранения человека от должности.

Отдельным элементом этого дела стало распространение и публичное обсуждение предполагаемых фактов сексуального насилия. Вместо того чтобы возможные обвинения в сексуальном насилии или домогательствах рассматривались отдельно — через расследования и процедуры, основанные на доказательствах, — часть общественной реакции сместила акцент на реальную или предполагаемую сексуальную ориентацию человека.

Такой подход способствует стигматизации ЛГБТ-людей и нормализует представление о том, что личная жизнь человека может быть вынесена на всеобщее обозрение и публично осуждена, если его воспринимают как гомосексуала. Напомню, что когда пресса писала о предполагаемых романтических отношениях митрополита Владимира с «блондинкой», за этим не последовали ни отставки, ни обвинения в насилии, ни публичное осуждение», — написала Анжелика Фролова.

Митрополит Петру подал прошение об уходе с должности архиепископа и митрополита Бессарабии после 30 лет служения. В качестве причин были названы возраст, состояние здоровья и благо Церкви. Патриарх Даниил уже определил, кто будет временно исполнять его обязанности.

Митрополит Петру и епископ Вениамин, как сообщается, оказались в центре крайне деликатной ситуации после того, как в публичном пространстве начали распространяться сведения о существовании неких компрометирующих материалов, предназначенных исключительно для взрослых. Более того, появились подозрения относительно возможного шантажа: источники, близкие к обоим иерархам, утверждают, что эти материалы могли использоваться как средство давления на митрополита.

Епископ Вениамин выступил с заявлением, в котором категорически отверг все обвинения, назвав их «полностью не соответствующими действительности», и заявил, что стал объектом кампании по дискредитации, направленной против него и возглавляемой им церковной структуры.

Он также сообщил, что оставляет за собой право использовать все законные средства для установления и привлечения к ответственности лиц, распространявших эту информацию.