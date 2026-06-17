В Анкаре распорядились убрать с улиц бездомных собак перед саммитом НАТО.

Полиция Анкары поручила муниципалитетам турецкой столицы провести отлов бездомных собак накануне саммита НАТО, который состоится 7-8 июля.

Департамент полиции Анкары направил это письмо в Генеральное управление по охране природы и национальных парков, муниципалитета Анкары и нескольких районных муниципалитетов накануне 36-го саммита НАТО, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на turkishminute.com

В документе местные органы власти просят убрать бездомных собак с маршрутов, по которым будут двигаться делегации саммита, а также из окрестностей мест проведения мероприятия, аэропортов и гостиниц, где остановятся участники.

Согласно письму, животных следует выловить до начала саммита таким образом, чтобы не допустить никаких препятствий в проведении мероприятий, связанных с саммитом.

Департамент полиции также поручил муниципалитетам выделить персонал для работы на местах во время мероприятия.