В Молдове за три месяца почти 840 человек пострадали от укусов животных.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 617 инцидентов, число нападений выросло более чем на 35%. Более 70% всех случаев приходится на укусы бездомных собак, передает tvrmoldova.md

Особую тревогу специалистов вызывает тот факт, что наиболее уязвимой категорией пострадавших являются дети. В этом году зарегистрировано 133 случая нападения животных на детей — это заметно больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда произошло 108 таких инцидентов.

«В наш антирабический кабинет ежедневно обращаются от двух до трёх пациентов, а в некоторые дни количество обращений доходит до пяти человек. Каждому пострадавшему оказывается необходимая первичная медицинская помощь, после чего мы регистрируем случай. Если нападение совершено бродячими собаками, мы принимаем решение о немедленном проведении вакцинации против бешенства, поскольку риск заражения в таких ситуациях особенно высок», - рассказала Людмила Бузу, врач-хирург Территориального медицинского объединения сектора Чеканы.

«Очевидно, что одних лишь мер в области общественного здравоохранения, информирования граждан о существующих рисках и своевременного применения постэкспозиционного лечения совершенно недостаточно. Для эффективного решения проблемы необходима активная вовлечённость органов местного публичного управления. И здесь важно понимать всю серьёзность ситуации: если на человека напало животное, заражённое вирусом бешенства, а постэкспозиционное лечение по каким-либо причинам не было проведено, то летальный исход неизбежен в 100% случаев», - пояснила Людмила Лунгу, начальник управления Национального агентства общественного здоровья.

По данным статистики, на территории муниципия Кишинёв обитает около 5000 бездомных собак. Однако, по мнению специалистов, истинное число бродячих животных в городе установить практически невозможно из-за отсутствия полноценного учёта.

«В нашем городе реализуются четыре основных направления работы: стерилизация бездомных животных, создание зоны для опеки, обеспечение безопасного содержания, а также другие меры. Не вдаваясь сейчас в технические детали, я бы очень хотел в ближайшие две недели провести предметный разговор о законодательной базе, регулирующей эту сферу. Потому что те методы работы, которые мы применяем в Кишинёве, не используются больше нигде в Республике Молдова. Достаточно ли этих мер или нет — это уже другой вопрос. Однако ключевая проблема заключается в том, что на сегодняшний день в этой области отсутствует надлежащая правовая база, которая позволила бы нам действовать более системно и эффективно», - заявил примар Кишинева Ион Чебан.