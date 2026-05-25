25 Мая 2026, 08:02
Жунгиету: Молдова ищет альтернативные маршруты поставок газа не из России

Министр энергетики Дорин Жунгиету принял участие в Стамбульском саммите по природным ресурсам (INRES), организованном при поддержке Минэнерго Турции в присутствии президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В центре внимания — диверсификация поставок газа и сотрудничество с Турцией, Азербайджаном и Болгарией, пишет moldpres.md

«Республика Молдова продолжает развивать стабильные и прагматичные энергетические партнёрства, основанные на безопасности, диверсификации источников и инвестициях в зелёные технологии. Наша страна работает над использованием альтернативных маршрутов поставок и обеспечением стабильных потоков газа из нероссийских источников, в том числе через терминалы СПГ в Эгейском и Средиземном морях», — заявил Жунгиету.

На полях саммита он провёл встречу с турецким коллегой Алпарсланом Байрактаром. Обсуждалось сотрудничество с BOTAŞ по поставкам газа и нефтепродуктов, модернизация энергосистемы Молдовы и привлечение турецких инвестиций.

В переговорах с министром Азербайджана Парвизом Шахбазовым речь шла о сотрудничестве между Energocom и SOCAR, диверсификации поставок газа и проекте «Зелёный энергетический коридор».

С болгарской делегацией обсудили доступ Молдовы к виртуальной торговой точке (VTP) для закупки газа и электроэнергии. Жунгиету призвал болгарские компании участвовать в модернизации теплофикации в Кишинёве и Бельцах.

