theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
11 Июня 2026, 12:25
768
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мунтяну на саммите SEECP: Cтремление Молдовы к вступлению в ЕС непоколебимо

Стремление Республики Молдова ясно и непоколебимо: стать государством-членом Европейского союза и внести свой вклад в единую и мирную Европу.

Мунтяну на саммите SEECP: Cтремление Молдовы к вступлению в ЕС непоколебимо.
Мунтяну на саммите SEECP: Cтремление Молдовы к вступлению в ЕС непоколебимо.

Об этом заявил премьер-министр Александру Мунтяну на саммите, посвящённом 30-летию Процесса сотрудничества стран Юго-Восточной Европы, организованном в Болгарии, сообщает ipn.md

В ходе пленарного заседания премьер-министр подчеркнул, что за эти годы ряд участников Процесса сотрудничества стран Юго-Восточной Европы (SEECP) успешно вступили в Европейский союз, а другие продолжают уверенно двигаться по этому пути.

Премьер-министр также отметил, что Республике Молдова удалось продвинуться вперед, несмотря на внешние вмешательства, гибридные угрозы, энергетическое давление и экономические трудности. Глава исполнительной власти заявил, что европейская интеграция уже приносит конкретные преимущества гражданам.

Процесс сотрудничества стран Юго-Восточной Европы (SEECP) был создан в 1996 году по инициативе Болгарии, которая стремилась заложить основы для новой формы сотрудничества после появления новых государств на территории бывшей Югославии. В настоящее время в SEECP входят 13 членов, из которых пять являются государствами ЕС: Греция, Словения, Румыния, Болгария и Хорватия, и девять — членами НАТО: Греция, Турция, Словения, Хорватия, Румыния, Болгария, Черногория, Албания и Северная Македония. Форум сотрудничества является инструментом продвижения общих интересов и политики интеграции в политические, экономические, структуры безопасности и евроатлантические структуры ЕС.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте