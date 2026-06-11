Мунтяну на саммите SEECP: Cтремление Молдовы к вступлению в ЕС непоколебимо.

Об этом заявил премьер-министр Александру Мунтяну на саммите, посвящённом 30-летию Процесса сотрудничества стран Юго-Восточной Европы, организованном в Болгарии, сообщает ipn.md

В ходе пленарного заседания премьер-министр подчеркнул, что за эти годы ряд участников Процесса сотрудничества стран Юго-Восточной Европы (SEECP) успешно вступили в Европейский союз, а другие продолжают уверенно двигаться по этому пути.

Премьер-министр также отметил, что Республике Молдова удалось продвинуться вперед, несмотря на внешние вмешательства, гибридные угрозы, энергетическое давление и экономические трудности. Глава исполнительной власти заявил, что европейская интеграция уже приносит конкретные преимущества гражданам.

Процесс сотрудничества стран Юго-Восточной Европы (SEECP) был создан в 1996 году по инициативе Болгарии, которая стремилась заложить основы для новой формы сотрудничества после появления новых государств на территории бывшей Югославии. В настоящее время в SEECP входят 13 членов, из которых пять являются государствами ЕС: Греция, Словения, Румыния, Болгария и Хорватия, и девять — членами НАТО: Греция, Турция, Словения, Хорватия, Румыния, Болгария, Черногория, Албания и Северная Македония. Форум сотрудничества является инструментом продвижения общих интересов и политики интеграции в политические, экономические, структуры безопасности и евроатлантические структуры ЕС.