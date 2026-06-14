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14 Июня 2026, 17:30
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В Амстердаме прогремел взрыв в жилом комплексе

Вероятно, там изготавливали взрывчатку для подрыва банкоматов в Германии.

В Амстердаме прогремел взрыв в жилом комплексе.
В Амстердаме прогремел взрыв в жилом комплексе.

Сообщение о происшествии поступило пожарным в ночь на пятницу: мощный взрыв сотряс амстердамский район Осдорп. Взрывной волной была полностью разрушена хозяйственная постройка, относящаяся к жилому комплексу. По данным полиции, пострадали семь человек, двое из них получили серьезные травмы. Более 400 жильцов были вынуждены покинуть свои дома, передает bild.de

Хотя официальная причина взрыва пока не озвучена, ряд нидерландских СМИ сообщает, что к инциденту могут быть причастны преступники, собиравшие в подвале взрывные устройства для подрыва банкоматов в Германии. Сообщается о задержании трех человек и изъятии двух автомобилей.

Согласно отчету Федерального ведомства уголовной полиции Германии, в 2024 году (за который приведены последние доступные данные) по всей стране было зафиксировано 269 случаев подрыва банкоматов. Добычей преступников стали более 13 млн евро. В отчете говорится, что федеральные земли, граничащие с Нидерландами, пострадали сильнее, чем остальные регионы страны. Вероятно, это объясняется тем, что для совершения преступлений в Германию прибывают специализированные преступные группировки из Нидерландов.

Источник
bild
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