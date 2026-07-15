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logos.press.md logologos
15 Июля 2026, 11:03
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Румынская компания построит жилой комплекс на берегу озера Гидигич

Румынская компания Ecovillas сообщила о начале разработки LAGO Homes, жилого комплекса из примерно 100 домов на берегу озера Гидигич, недалеко от Кишинёва.

Румынская компания построит жилой комплекс на берегу озера Гидигич.
Румынская компания построит жилой комплекс на берегу озера Гидигич.

«Известный девелопер, Ecovillas выбрала путь создания бутиковых жилых комплексов и экологически устойчивого жилья, и все наши стратегические решения строятся вокруг этого направления», заявил Вячеслав Влас, основатель компании в интервью forbes.ro, передает logos-pres.md

Новый этап развития компании определяется проектом Nouvert, элитным комплексом в Могошоае, состоящим из 16 отдельных вилл, расположенных на опушке двух лесов. Комплекс воплощает концепцию оздоровительной недвижимости и интегрирует передовые технологии, такие как геотермальные тепловые насосы, фотоэлектрические панели и системы вентиляции с рекуперацией тепла, в рамках инвестиций, превышающих 6 млн евро.

«Параллельно мы анализируем другие возможности развития в северной части Бухареста, все с той же философией: бутик-проекты с низкой плотностью застройки, экологически чистыми технологиями и высоким уровнем качества строительства. Мы не стремимся реализовать как можно больше проектов, а тщательно отбираем такие, в которых мы можем контролировать каждый этап развития и предоставлять продукт, соответствующий принятым нами стандартам. В то же время мы продолжаем развивать компонент генерального подряда через компанию группы, используя опыт, накопленный в последние годы при реализации сложных жилых проектов», — сказал Вячеслав Влас.

Расширение компании продолжается в Республике Молдова, где Ecovillas подтверждает второй проект после объявления в начале года о выходе на рынок через Lake View Development, комплекса из 94 домов в Кожушне, инвестиции в который оцениваются в 22 млн евро и который разработан в партнерстве с голландскими инвесторами.

«Наша стратегия направлена на укрепление модели развития, которую мы сможем тиражировать на разных рынках, сохраняя при этом те же принципы: устойчивость, энергоэффективность и создание сообществ будущего. В Республике Молдова мы совместно с нашими партнерами разрабатываем проект LAGO Homes — жилой комплекс на берегу озера Гидигич, недалеко от Кишинева. Проект будет включать около 100 домов и будет интегрировать те же принципы, которые определяют проекты Ecovillas: современная архитектура, энергоэффективность и современные строительные технологии. Мы рассматриваем это расширение как естественный шаг в развитии компании и как возможность продемонстрировать, что модель Ecovillas может быть успешно реализована на других рынках. Наша цель — не стать одним из крупнейших застройщиков в регионе, а одним из самых уважаемых за качество проектов и ответственный подход к жилищному строительству», — добавил Вячеслав Влас.

Компания Ecovillas, основанная в 2014 году, известна такими проектами, как Loft Green Apartments и бутик-комплексами, такими как Ecovillas Sector 5, Viilor, Otopeni и Epique Home.

Источник
logos.press.md logologos
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