Румынская компания построит жилой комплекс на берегу озера Гидигич.

Румынская компания Ecovillas сообщила о начале разработки LAGO Homes, жилого комплекса из примерно 100 домов на берегу озера Гидигич, недалеко от Кишинёва.

«Известный девелопер, Ecovillas выбрала путь создания бутиковых жилых комплексов и экологически устойчивого жилья, и все наши стратегические решения строятся вокруг этого направления», заявил Вячеслав Влас, основатель компании в интервью forbes.ro, передает logos-pres.md

Новый этап развития компании определяется проектом Nouvert, элитным комплексом в Могошоае, состоящим из 16 отдельных вилл, расположенных на опушке двух лесов. Комплекс воплощает концепцию оздоровительной недвижимости и интегрирует передовые технологии, такие как геотермальные тепловые насосы, фотоэлектрические панели и системы вентиляции с рекуперацией тепла, в рамках инвестиций, превышающих 6 млн евро.

«Параллельно мы анализируем другие возможности развития в северной части Бухареста, все с той же философией: бутик-проекты с низкой плотностью застройки, экологически чистыми технологиями и высоким уровнем качества строительства. Мы не стремимся реализовать как можно больше проектов, а тщательно отбираем такие, в которых мы можем контролировать каждый этап развития и предоставлять продукт, соответствующий принятым нами стандартам. В то же время мы продолжаем развивать компонент генерального подряда через компанию группы, используя опыт, накопленный в последние годы при реализации сложных жилых проектов», — сказал Вячеслав Влас.

Расширение компании продолжается в Республике Молдова, где Ecovillas подтверждает второй проект после объявления в начале года о выходе на рынок через Lake View Development, комплекса из 94 домов в Кожушне, инвестиции в который оцениваются в 22 млн евро и который разработан в партнерстве с голландскими инвесторами.

«Наша стратегия направлена на укрепление модели развития, которую мы сможем тиражировать на разных рынках, сохраняя при этом те же принципы: устойчивость, энергоэффективность и создание сообществ будущего. В Республике Молдова мы совместно с нашими партнерами разрабатываем проект LAGO Homes — жилой комплекс на берегу озера Гидигич, недалеко от Кишинева. Проект будет включать около 100 домов и будет интегрировать те же принципы, которые определяют проекты Ecovillas: современная архитектура, энергоэффективность и современные строительные технологии. Мы рассматриваем это расширение как естественный шаг в развитии компании и как возможность продемонстрировать, что модель Ecovillas может быть успешно реализована на других рынках. Наша цель — не стать одним из крупнейших застройщиков в регионе, а одним из самых уважаемых за качество проектов и ответственный подход к жилищному строительству», — добавил Вячеслав Влас.

Компания Ecovillas, основанная в 2014 году, известна такими проектами, как Loft Green Apartments и бутик-комплексами, такими как Ecovillas Sector 5, Viilor, Otopeni и Epique Home.