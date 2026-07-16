Жители Кодру обеспокоены строительством жилого комплекса в оползневой зоне.

Жители города Кодру живут в постоянном страхе с тех пор, как строительная компания начала возводить жилой комплекс на участке, который, по мнению специалистов, относится к зоне повышенного риска оползней.

После многочисленных обращений граждан Национальная инспекция по техническому надзору (INST) аннулировала ранее выданное разрешение на строительство. Однако работы не прекратились, поскольку застройщик обжаловал это решение в суде, пишет moldova1.md

«Это оползневая зона, и любые работы здесь напрямую влияют на нас, людей, живущих по соседству. Появляются трещины, оползни. Река была перекрыта, и во время последнего дождя этот район затопило. Сейчас строительство продолжается, хотя все разрешения приостановлены», — рассказала местная жительница Стела Бабей-Фетеску.

«Все происходящее сильно нас затрагивает. Под угрозой находятся здоровье людей, сохранность домов и имущества. Сейчас засыпаны колодцы и дренажные системы. Если пройдет сильный дождь, вода не сможет нормально уходить и затопит дворы местных жителей», — отметил местный житель Адриан Годзин.

Опасения по поводу риска оползней возникли не сегодня. Еще в 2021 году отчет компании «Молдавская гидрогеологическая экспедиция» подтвердил, что участок подвержен оползневым процессам. В этом году Национальная инспекция по техническому надзору распорядилась остановить строительные работы, однако представители строительной компании обратились в суд.

«Разумеется, как контролирующий орган INST обязана реагировать на обращения и проводить проверки. Но сейчас мы сталкиваемся с злоупотреблением. До сегодняшнего дня никто не пришел, чтобы установить, существуют ли реальные риски. У граждан есть свои права, у государственных учреждений — свои, но и у нашей компании, которая платит миллионы леев налогов, тоже есть права», — заявил он.

Жилой комплекс строится на участках, переданных в аренду еще в 2009 году. В 2021 году мэрия Кодру приняла решение расторгнуть договор аренды. Однако, по словам мэра Стелиана Маника, впоследствии местный совет обязал администрацию выдать застройщику необходимые разрешительные документы.

«12 декабря 2025 года нынешний состав совета отменил прежнее решение и обязал выдать застройщику все разрешительные документы, фактически лишив меня возможности отказать. В итоге я был вынужден оформить документы по его запросу. В противном случае против меня могли бы возбудить уголовное дело за злоупотребление властью», — заявил мэр Кодру.

Проект также оказался в поле зрения Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). В 2024 году сотрудники НЦБК совместно со специалистами Национальной инспекции по техническому надзору провели проверки на строительной площадке на улице Скиноаса Веке. Следственные действия проходили в рамках уголовных дел по фактам превышения служебных полномочий и подделки официальных документов. На тот момент предварительный ущерб оценивался более чем в 1,2 млн леев.