24 Июля 2026, 16:10
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В Кишинёве на парковке взорвался автомобиль
Возле пивзавода на улице Узинелор в Кишиневе произошел взрыв автомобиля Skoda Octavia.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Однако взрывной волной были повреждены несколько автомобилей, припаркованных рядом.
По одной из предварительных версий, причиной инцидента мог стать взрыв газобаллонного оборудования, установленного в машине.
На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, которым предстоит установить точную причину произошедшего.