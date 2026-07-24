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24 Июля 2026, 16:10
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В Кишинёве на парковке взорвался автомобиль

Возле пивзавода на улице Узинелор в Кишиневе произошел взрыв автомобиля Skoda Octavia.

В Кишинёве на парковке взорвался автомобиль.
В Кишинёве на парковке взорвался автомобиль.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Однако взрывной волной были повреждены несколько автомобилей, припаркованных рядом.

По одной из предварительных версий, причиной инцидента мог стать взрыв газобаллонного оборудования, установленного в машине.

На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, которым предстоит установить точную причину произошедшего.


Источник
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