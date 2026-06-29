В Яловенах построят новую круговую развязку за 6 миллионов леев.

В городе Яловены на пересечении региональной дороги G71 и улицы Григоре Виеру появится новая круговая развязка.

Государственная администрация автомобильных дорог объявила тендер на выполнение работ по модернизации этого участка дорожной инфраструктуры, передает rupor.md

Проект предусматривает ремонт дорожного покрытия с укладкой асфальтобетона на площади более 6,2 тысячи квадратных метров, устройство тротуаров, установку бордюров, опор уличного освещения и благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, будут нанесены дорожная разметка общей площадью более 1,2 тысячи квадратных метров, установлены новые дорожные знаки и пешеходное ограждение для повышения безопасности участников дорожного движения.

По оценке властей, строительство круговой развязки позволит разгрузить транспортный поток, сократить время ожидания на перекрёстке и снизить риск дорожно-транспортных происшествий.

Ориентировочная стоимость проекта превышает 6 миллионов леев. Финансирование будет осуществляться за счёт Дорожного фонда, а заявки на участие в тендере принимаются до 17 июля.