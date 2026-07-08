«Газпром»: Украинские дроны атаковали станцию трубопровода «Голубой поток».

Украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая задействована в цепочке поставок российского газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток». Об этом сообщили в «Газпроме».

По данным компании, атака произошла вечером 7 июля. В «Газпроме» заявили, что атака была направлена «на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию». Компания заявила, что устраняет повреждения, а поставки не нарушены, пишет meduza.io

Вечером 7 июля оперштаб Краснодарского края сообщил, что в станице Смоленской упали обломки беспилотников, в результате произошло возгорание на территории одного из предприятий. О каком предприятии шла речь, не уточнялось.

Astra, проанализировав опубликованные видео, сообщала, что под атаку попала компрессорная станция «Краснодарская».