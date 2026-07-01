НАТО вложит 27 млрд в расширение сети военных трубопроводов.

Генеральный секретарь НАТО объявил о многомиллиардном проекте по снабжению топливом восточноевропейских стран Альянса и Турции. По словам Марка Рютте в расширение сети трубопроводов будет инвестировано 27 млрд евро.

НАТО вложит десятки миллиардов евро в расширение инфраструктуры по снабжению топливом. Об этом в среду, 8 июля, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте по завершении саммита НАТО в Анкаре, пишет dw.com

Он назвал это решение историческим шагом по укреплению цепочки поставок, призванным обеспечить вооруженные силы Альянса запасами энергоресурсов, необходимыми для поддержания их боеготовности.

Инвестиции составят 27 миллиардов евро

"Партнеры по Альянсу еще прорабатывают последние детали, но мы уже знаем, что эти инвестиции в размере 27 миллиардов евро позволят модернизировать нашу существующую инфраструктуру для хранения и распределения топлива, а также поддержать строительство новых объектов, в том числе трубопроводов в направлении восточной части Альянса", - указал Рютте.

Как отмечает агентство dpa, из-за трудностей в финансировании этого проекта у некоторых стран его дальнейшая реализация находилась в последнее время в подвешенном состоянии.

Накануне, 7 июля, агентство Bloomberg сообщило, что страны НАТО близки к заключению соглашения о расширении на Турцию и восточно-европейские страны Альянса (Польшу, страны Балтии, Румынию и Болгарию) сети топливопроводов времен холодной войны, которая соединяет военные базы в Западной Европе.

Как пишет Bloomberg, необходимость расширения связана с опасениями, что трубопроводов, сосредоточенных в Западной Европе, будет недостаточно для обеспечения возможных масштабных военных операций вблизи границ России. Сейчас многие страны восточного фланга Альянса зависят от автомобильных и железнодорожных перевозок топлива - более уязвимых для перегрузок и атак.