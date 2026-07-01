theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
9 Июля 2026, 07:18
20
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

НАТО вложит 27 млрд в расширение сети военных трубопроводов

Генеральный секретарь НАТО объявил о многомиллиардном проекте по снабжению топливом восточноевропейских стран Альянса и Турции. По словам Марка Рютте в расширение сети трубопроводов будет инвестировано 27 млрд евро.

НАТО вложит 27 млрд в расширение сети военных трубопроводов.
НАТО вложит 27 млрд в расширение сети военных трубопроводов.

НАТО вложит десятки миллиардов евро в расширение инфраструктуры по снабжению топливом. Об этом в среду, 8 июля, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте по завершении саммита НАТО в Анкаре, пишет dw.com

Он назвал это решение историческим шагом по укреплению цепочки поставок, призванным обеспечить вооруженные силы Альянса запасами энергоресурсов, необходимыми для поддержания их боеготовности.

Инвестиции составят 27 миллиардов евро

"Партнеры по Альянсу еще прорабатывают последние детали, но мы уже знаем, что эти инвестиции в размере 27 миллиардов евро позволят модернизировать нашу существующую инфраструктуру для хранения и распределения топлива, а также поддержать строительство новых объектов, в том числе трубопроводов в направлении восточной части Альянса", - указал Рютте.

Как отмечает агентство dpa, из-за трудностей в финансировании этого проекта у некоторых стран его дальнейшая реализация находилась в последнее время в подвешенном состоянии.

Накануне, 7 июля, агентство Bloomberg сообщило, что страны НАТО близки к заключению соглашения о расширении на Турцию и восточно-европейские страны Альянса (Польшу, страны Балтии, Румынию и Болгарию) сети топливопроводов времен холодной войны, которая соединяет военные базы в Западной Европе.

Как пишет Bloomberg, необходимость расширения связана с опасениями, что трубопроводов, сосредоточенных в Западной Европе, будет недостаточно для обеспечения возможных масштабных военных операций вблизи границ России. Сейчас многие страны восточного фланга Альянса зависят от автомобильных и железнодорожных перевозок топлива - более уязвимых для перегрузок и атак.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте