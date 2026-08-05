В аэропорту Лейпцига обнаружили дрон с детонатором рядом с украинским грузовым самолетом.

Аэропорт Лейпциг/Галле в Германии в ночь на 5 августа приостановил работу, поскольку на взлетной полосе рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 был обнаружен дрон с детонатором.

Об этом сообщила газета Bild, а также несколько других немецких изданий. Полиция не исключает диверсию и занята поисками оператора беспилотника, передает theins.ru

Информационный канал Tagesschau со ссылкой на издания NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung сообщил, что, согласно полицейскому отчету, к беспилотнику, обнаруженному сотрудниками аэропорта, было прикреплено «неизвестное вещество», возможно «взрывчатое». Издания также подтвердили, что дрон находился поблизости от украинского Ан-124, о чем первой рассказала газета Bild. Из-за инцидента работа аэропорта была временно приостановлена, а лайнерам, в том числе гражданским, пришлось воспользоваться запасными маршрутами.

Из-за закрытия аэропорта другой грузовой самолет не смог приземлиться в Лейпциге и был перенаправлен в Ганновер. В небе над лейпцигским аэропортом он столкнулся с другим неизвестным объектом «на высоте нескольких сотен метров». В Ганновере полиция зафиксировала незначительные повреждения передней части самолета. Полиция Нижней Саксонии квалифицирует случившееся как возможное нарушение государственной безопасности.

Как отмечает Tagesschau, аэропорт Лейпциг/Галле считается одним из ключевых узлов в поставках вооружений Украине западными странами. Два года назад там взорвалась посылка непосредственно перед погрузкой на борт самолета службы доставки DHL. В 2024 году взрывные устройства были обнаружены в посылках служб доставки DHL и DPD. Помимо аэропорта Лейпцига взрывы произошли в грузовике в Польше и на складе в Великобритании, четвертое обнаруженное взрывное устройство не сработало.

Власти Литвы предъявили обвинения 15 подозреваемым в терроризме, среди которых были граждане России, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. Литовская генпрокуратура связала инциденты с российской военной разведкой. Сейчас в Польше идет суд над пятью обвиняемыми по делу о серии взрывов в интересах российской разведки.

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину участились случаи обнаружения беспилотников вблизи аэропортов Германии, подчеркивает Tagesschau. Только за первое полугодие 2026-го в немецких аэропортах произошло около 145 сбоев в работе из-за появления дронов.