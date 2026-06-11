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11 Июня 2026, 14:26
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В аэропорту Гамбурга произошел коллапс из-за постороннего человека, попавшего в закрытую зону

Сегодня утром в аэропорту Гамбурга развернулась полицейская операция: неизвестный нажал кнопку экстренного открытия двери в Терминале 2, тем самым получив несанкционированный доступ в контролируемую зону.

В аэропорту Гамбурга произошел коллапс из-за постороннего человека, попавшего в закрытую зону/
В аэропорту Гамбурга произошел коллапс из-за постороннего человека, попавшего в закрытую зону/

Хотя нарушитель был быстро задержан и сейчас находится в отделении полиции на территории аэропорта, власти приняли решение провести полную проверку контролируемой зоны.

Представитель полиции рассказал, что всех пассажиров обязали покинуть зону, расположенную за пунктами досмотра; пассажирам, уже поднявшимся на борт самолетов, также пришлось выйти из них.

В аэропорту царит хаос: по громкой связи пассажиров в терминале оповещают о том, что вылеты из Гамбурга сейчас невозможны. В терминале многолюдно, люди начинают терять терпение. 

«Я переживаю за свой стыковочный рейс. Я просто хотел отправиться в отпуск», — пожаловался один из недовольных путешественников. 

Пока неясно, как долго продлится закрытие зоны досмотра. Судя по табло, задержки рейсов достигают трех часов.

Источник
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