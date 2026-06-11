В аэропорту Гамбурга произошел коллапс из-за постороннего человека, попавшего в закрытую зону
Сегодня утром в аэропорту Гамбурга развернулась полицейская операция: неизвестный нажал кнопку экстренного открытия двери в Терминале 2, тем самым получив несанкционированный доступ в контролируемую зону.
Хотя нарушитель был быстро задержан и сейчас находится в отделении полиции на территории аэропорта, власти приняли решение провести полную проверку контролируемой зоны.
Представитель полиции рассказал, что всех пассажиров обязали покинуть зону, расположенную за пунктами досмотра; пассажирам, уже поднявшимся на борт самолетов, также пришлось выйти из них.
В аэропорту царит хаос: по громкой связи пассажиров в терминале оповещают о том, что вылеты из Гамбурга сейчас невозможны. В терминале многолюдно, люди начинают терять терпение.
«Я переживаю за свой стыковочный рейс. Я просто хотел отправиться в отпуск», — пожаловался один из недовольных путешественников.
Пока неясно, как долго продлится закрытие зоны досмотра. Судя по табло, задержки рейсов достигают трех часов.