«Холодное пятно» в Атлантике предвещает климатический коллапс.

Новый анализ этого феномена указывает на серьезную и близкую климатическую угрозу, передает agupubs.onlinelibrary.wiley.com

Международная команда исследователей использовала спутниковые данные, материалы реанализа и сведения о теплосодержании океана, включая записи с 1955 года, чтобы выяснить, почему возник этот «пузырь». До сих пор существовало два объяснения: либо океанические течения приносят в регион меньше тепла, либо океан здесь теряет больше тепла через поверхность.

Исследование подтверждает первое предположение. Авторы приходят к выводу, что мы опасно близки к критическому рубежу. Этот холодный участок в океане является симптомом ослабления Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOЦ) — главной системы океанических течений в Атлантике. По мнению ученых, AMOЦ демонстрирует признаки полной остановки. Такое событие будет иметь последствия для планеты гораздо более серьезные, чем локальное похолодание.

«Учитывая доказанное существование переломного момента AMOЦ, а также недавние исследования, обнаружившие различные „сигналы раннего предупреждения“ о приближении циркуляции к такому рубежу, убедительные свидетельства ослабления AMOЦ вызывают серьезную озабоченность у общества и политиков», — говорится в опубликованной работе.

Проблема не на поверхности

Исследователи установили, что похолодание обусловлено изменениями в глубинных течениях. Потери тепла с поверхности в этом районе, как показало исследование, на самом деле сократились.

Холодное пятно находится как раз на вершине AMOЦ, и падение температур здесь вполне логично, если циркуляция слабеет и переносит меньше теплой воды из тропиков и экваториальных областей на север. То, что AMOC замедляется, было установлено и в предыдущих работах; нынешнее исследование даёт одни из лучших на сегодня доказательств прямой связи между «холодным пузырем» и этим масштабным течением.

Вывод согласуется с исследованием 2025 года, выполненном на основе климатических моделей, где была обнаружена связь между AMOЦ и зоной холодной воды в Атлантике.

«Наблюдаемый тренд похолодания нельзя объяснить изменениями потоков тепла на поверхности, — пишут авторы. — Многолетние колебания показателей тепла теснее коррелируют с переносом тепла водами океана, чем с изменчивостью поверхностных тепловых потоков».

Грозное предупреждение

Причина появления тепловой аномалии в водах Атлантики найдена. Однако перспективы неутешительны. Ученые сходятся во мнении, что AMOЦ приближается к критическому порогу и рано или поздно исчезнет.

Сочетание нагрева океанской воды и таяния ледников, привносящего в океан пресную воду, нарушает баланс, поддерживающий работу AMOЦ. Если циркуляция полностью остановится, Европу ожидают гораздо более холодные и суровые зимы, изменятся условия погоды во всем мире и продовольственная безопасность окажется под угрозой.

«Хотя остается значительная неопределенность относительно того, насколько близко Земля к этой точке, стандартные симуляции будущих сценариев глобального потепления показывают, что рубеж будет пройден примерно в середине текущего столетия», — отмечают исследователи.