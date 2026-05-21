В кишинёвском аэропорту эвакуировали пассажиров и сотрудников из-за сообщения о бомбе

Обновлено, 08.14: Полицейские провели эвакуацию пассажиров и персонала аэропорта в соответствии с процедурами безопасности. В результате проверок, проведённых специализированными службами, подозрительных или взрывчатых предметов обнаружено не было. Таким образом, оба сообщения оказались ложными.

На место происшествия незамедлительно прибыли все специализированные службы. Кадры, опубликованные в социальных сетях, показывают, как сотни людей покидают здание терминала, а на месте работают экстренные службы, пишет unimedia.info