21 Мая 2026, 08:10
В кишинёвском аэропорту эвакуировали пассажиров и сотрудников из-за сообщения о бомбе
По данным пограничной полиции, было зарегистрировано два сообщения о минировании: первый — в 00:31, второй — в 04:33.
Обновлено, 08.14: Полицейские провели эвакуацию пассажиров и персонала аэропорта в соответствии с процедурами безопасности. В результате проверок, проведённых специализированными службами, подозрительных или взрывчатых предметов обнаружено не было. Таким образом, оба сообщения оказались ложными.
На место происшествия незамедлительно прибыли все специализированные службы. Кадры, опубликованные в социальных сетях, показывают, как сотни людей покидают здание терминала, а на месте работают экстренные службы, пишет unimedia.info