В аэропорту Берлина открылся центр для просителей убежища.

Получивших отказ смогут депортировать прямо оттуда, в соответствии с новыми миграционными правилами ЕС, передает dw.com

Центр открылся в рамках новой Общеевропейской системы предоставления убежища (CEAS), вступившей в силу в пятницу.

Здесь начали в ускоренном порядке рассматривать дела некоторых категорий просителей убежища, например, тех, кто пытался ввести власти в заблуждение относительно своей личности, либо признан представляющим угрозу национальной безопасности или общественному порядку. Аналогичную процедуру будут применять к выходцам из стран, гражданам которых защиту предоставляют редко, - это, например, Иран, Россия, Турция, Венесуэла, или Демократическая Республика Конго. Если ходатайства таких лиц будут отклонены, их смогут сразу депортировать.

Центр открылся в здании рядом с территорией аэропорта. Здесь установлены двухъярусные кровати для одновременного размещения до 40 человек, уточнили в МВД земли Бранденбург. Другие такие центры находятся в Гессене, Баден-Вюртемберге и Баварии; рассматривается также возможность их открытия в Гамбурге и Северном Рейне-Вестфалии. Их вместимость будет постепенно увеличиваться до установленной для всей страны нормы в 374 человеко-места.