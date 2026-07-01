Подозреваемый в совершении теракта на ЛГБТ-прайде в Берлине убит.

Полиция застрелила в одном из районов Берлина 21-летнего Абдула Б. - подозреваемого в наезде на участников ЛГБТ-парада CSD в Берлине 25 июля.

Полиция Берлина застрелила 21-летнего Абдула Б. - подозреваемого в наезде на ЛГБТ-парад Christopher Street Day (CSD) - при попытке задержания в берлинском административном округе Шпандау. Об этом вечером в воскресенье, 26 июля, со ссылкой на источники сообщили газеты Der Tagesspiegel и Die Zeit, а также телеканал rbb, ориентированный на Берлин и Бранденбург. Позже информацию подтвердила полиция на своей странице в соцсети X, пишет dw.com

Как указывает Der Tagesspiegel, полное имя застреленного подозреваемого - Абдул Баллут. Правоохранители обнаружили его примерно в 18:00 по местному времени на территории садового комплекса, указывает dpa. По предварительным данным, он набросился на полицейских, имея при себе холодное оружие. Из-за этого правоохранители открыли огонь. Подозреваемому пытались оказать медпомощь, но он скончался на месте.

Кроме того, по данным таблоида Bild, садовый участок, на котором застрелили Абдула Б., принадлежал его отцу. Выяснить, что подозреваемый находится именно там, правоохранителям удалось благодаря источнику в его окружении.

Что известно о предполагаемом нападавшем

По данным властей, застреленный был связан с исламистскими кругами. Только в мае он вышел на свободу из пенитенциарного учреждения для подростков и молодых людей, совершивших уголовные преступления. Там он находился под стражей по подозрению в подготовке теракта.

Абдул Б. родился в Берлине, он гражданин Германии, а у его семьи - ливанские корни, отмечал телеканал n-tv. В конце 2025 года молодой человек был задержан в аэропорту Берлин-Бранденбург после возвращения из Ливана. Следствие утверждало, что ранее он пытался выехать в Сирию с целью вступить в ряды террористической группировки "Исламское государство".