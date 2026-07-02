Парламент предлагает создать Национальный центр для борьбы с мошенничеством.

Парламент Молдовы предложил создать Национальный центр, который будет координировать борьбу с телефонным, финансовым и цифровым мошенничеством.

Соответствующее решение было принято после рассмотрения отчета парламентской комиссии, изучавшей масштабы мошеннических схем в стране.

Согласно документу, свыше 95% мошенничеств совершается с использованием методов социальной инженерии. Наиболее распространенными остаются подмена телефонных номеров, мошеннические инвестиционные проекты с применением технологий deepfake, звонки от имени государственных органов и банков, а также схема «родственник попал в ДТП».

По данным комиссии, за первые пять месяцев 2026 года число подобных преступлений выросло на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в 2025 году общий ущерб, заявленный пострадавшими, достиг рекордных 272 млн леев.

Предлагается, чтобы Национальный антифрод-центр работал в круглосуточном режиме и объединил представителей МВД, Службы информации и безопасности, Генеральной прокуратуры, PCCOCS, полиции, Агентства кибербезопасности, Национального банка, коммерческих банков, операторов связи и других профильных ведомств.

Новая структура должна обеспечить оперативный обмен информацией между учреждениями, блокировку телефонных номеров и интернет-платформ, используемых мошенниками, внедрение систем защиты от подмены номеров, создание единой системы оповещения граждан и регулярную отчетность перед парламентом.

Кроме того, комиссия рекомендует ужесточить ответственность за цифровое мошенничество, усилить регулирование операций с виртуальными активами, отказаться от анонимной активации предоплаченных SIM-карт, а также расширить информационные кампании по предупреждению мошенничества, особенно среди пожилых людей.

Согласно принятому постановлению, правительство должно в течение 90 дней представить парламенту отчет о выполнении рекомендаций комиссии.