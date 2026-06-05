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gazeta.ru logogazeta
5 Июня 2026, 17:44
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Утечка воздуха возникла в российском модуле МКС: астронавты готовятся к возможной эвакуации

Астронавтам, находящимся на борту Международной космической станции, было предписано перейти в их космический корабль и подготовиться к возможной эвакуации из-за увеличения утечки воздуха в российском сегменте.

Утечка воздуха возникла в российском модуле МКС: астронавты готовятся к возможной эвакуации.
Утечка воздуха возникла в российском модуле МКС: астронавты готовятся к возможной эвакуации.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные НАСА, передает gazeta.ru

«Астронавтам на борту Международной космической станции в пятницу было приказано НАСА укрыться в их корабле и подготовиться к возможной эвакуации, в то время как российский экипаж пытается устранить растущую утечку воздуха в их части орбитальной лаборатории», — говорится в сообщении агентства.

До этого сообщалось, что эксплуатация МКС будет продлена до 2030 года. Российское правительство дало зеленый свет на продолжение работы российского сегмента МКС с экипажем до 2028 года.

Источник
gazeta.ru logogazeta
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