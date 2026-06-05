Утечка воздуха возникла в российском модуле МКС: астронавты готовятся к возможной эвакуации.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные НАСА, передает gazeta.ru

«Астронавтам на борту Международной космической станции в пятницу было приказано НАСА укрыться в их корабле и подготовиться к возможной эвакуации, в то время как российский экипаж пытается устранить растущую утечку воздуха в их части орбитальной лаборатории», — говорится в сообщении агентства.

До этого сообщалось, что эксплуатация МКС будет продлена до 2030 года. Российское правительство дало зеленый свет на продолжение работы российского сегмента МКС с экипажем до 2028 года.