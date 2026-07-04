Пожары на юге Франции стали причиной эвакуации жителей и туристов.

Пожар в департаменте Од, уничтоживший около 900 га, взят под контроль. В Пузоль-Минервуа глава МВД Лоран Нуньес поблагодарил 900 пожарных и предупредил о раннем сезоне пожаров.

Пока в департаменте Од пожарным удалось локализовать природный пожар, который с вечера среды выжег почти 900 гектаров, министр внутренних дел Лоран Нуньес прибыл в коммуну Пузоль-Минервуа на северо-востоке департамента, пострадавшую от огня, передает euronews.com

«Я приехал, чтобы поблагодарить всех участников операции и сообщить вам, что в данный момент пожар стабилизирован», – заявил он, отметив «выдающуюся» работу примерно 900 пожарных, задействованных в борьбе с огнём.

Были задействованы несколько национальных воздушных средств, напомнил министр: 4 самолёта-амфибии Canadair, 2 самолёта Dash и 3 вертолёта-бомбардировщика воды.

Лоран Нуньес также уточнил, что ни один жилой дом в окрестных деревнях не пострадал.

«Разумеется, мы очень обеспокоены нынешним пожароопасным сезоном», – продолжил он, напомнив о недавних периодах аномальной жары и особенно обильной растительности из‑за «значительных осадков в конце года», а также о «ветреной погоде», которая способствует распространению пожаров.

«Начало пожаров примерно на месяц опережает обычные сроки», – добавил он, уточнив, что только за один день, в четверг, по всей стране было зафиксировано 26 возгораний.

При этом министр заверил, что «это беспокойство сочетается с твёрдой решимостью и полной мобилизацией национальных ресурсов». Он напомнил об инвестициях в рамках пакта по наращиванию возможностей: 150 миллионов евро направлены в департаментские службы пожарной охраны и спасения (SDIS), а по всей стране могут быть задействованы 500 единиц техники.

Что касается авиации, национальный парк сейчас включает 12 самолётов-амфибий Canadair, 8 самолётов Dash, 3 разведывательных самолёта Beechcraft King Air (BIR), предназначенных для обнаружения очагов возгорания. К ним на летний сезон дополнительно арендуются 10 вертолётов и 6 самолётов‑бомбардировщиков воды для усиления группировки.

«95 % пожаров удаётся тушить силами наземных подразделений, без привлечения авиации, которая в среднем выходит к очагу за 8–10 минут, – отметил также Лоран Нуньес. - Мы готовимся сохранять такую же оперативность на протяжении всего сезона. Мы находимся в режиме максимальной готовности».

Глава МВД также заявил, что «9 пожаров из 10 возникают по вине человека».

Два пожара в Буш-дю-Рон удалось стабилизировать

Около пятидесяти километров к северу от Марселя два пожара, начавшиеся в среду, удалось стабилизировать после «многих часов борьбы», сообщили пожарные департамента Буш-дю-Рон.

Первый очаг, в районе Роньяка, выжег 50 гектаров. Второй, возле Лансон-Прованса, прошёл по 260 гектарам. Жилые дома удалось спасти, но лесной массив и окружающие холмы были «опустошены», посетовала мэр Лансон-Прованса Жюли Ариас.