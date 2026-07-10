Адвокат объяснил, в каких случаях могут эвакуировать автомобиль.

Эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением правил, теперь может применяться не во всех случаях.

Закон разрешает забирать машины только в исключительных ситуациях — например, если автомобиль блокирует проезд, пешеходный переход, доступ для спецслужб или людей с инвалидностью. В остальных случаях водителям грозит штраф, но не эвакуация автомобиля, объяснил адвокат Марин Жалбэ, сообщает Radio Moldova.

Изменения в законодательстве, вступившие в силу в октябре 2025 года, предусматривают, что автомобили должны эвакуироваться только при определенных нарушениях.

«Раньше законодательство было слишком разрешительным — эвакуировали практически все автомобили. Сейчас, действительно, с октября 2025 года были установлены конкретные условия. Это произошло в духе сотрудничества между обществом и полицией. Кодекс о правонарушениях устанавливает процедуру и условия, при которых автомобиль может быть эвакуирован. И эти условия значительно сократились», — заявил Марин Жалбэ.

По его словам, основные случаи, когда автомобиль может быть эвакуирован:

если он блокирует другие автомобили или проезд;

если припаркован на пешеходном переходе или непосредственно рядом с ним;

если находится на зеленой зоне;

если блокирует доступ для людей с инвалидностью;

если препятствует проезду спецтранспорта, включая пожарные машины.

После эвакуации и транспортировки автомобиля инспектор обязан уведомить владельца различными способами. Поэтому автовладельцам рекомендуют оставлять в машине контактный номер телефона на видном месте.

«Если невозможно установить владельца или пользователя автомобиля, сообщается в дежурную службу полиции, которая обобщает всю информацию. Владелец может позвонить туда. Сотрудники полиции делают это до эвакуации автомобиля, хотя закон прямо этого не предусматривает. Но мы никого не призываем нарушать правила — штраф все равно будет выписан», — отметил адвокат.

Марин Жалбэ подчеркнул, что если автомобиль припаркован неправильно, но водитель успел прийти до начала эвакуации, это не освобождает его от штрафа.

«Закон предусматривает, что если владелец подходит, полиция обязана позволить ему переставить автомобиль. Более того, если владельца нет, но есть человек, который имеет доступ к машине и водительские права, полиция может разрешить и этому человеку убрать автомобиль», — пояснил он.

По словам адвоката, если процесс эвакуации еще не начался, оплачивать услуги подъема автомобиля не нужно. Если машина уже находится на эвакуаторе, оплачиваются только услуги по ее погрузке.

Также он отметил, что стоянки обязаны выдавать автомобили практически в любое время суток, а не ждать окончания выходных или ночного периода.

Водители имеют право обжаловать штрафы, однако такая процедура может оказаться экономически невыгодной.

«Для обжалования штрафов установлена пошлина в размере 200–250 леев. Кроме того, есть расходы на поездки в суд и услуги адвоката, и иногда это может стоить столько же, сколько штраф, или даже дороже», — сказал Жалбэ.

Он напомнил, что при признании нарушения водитель может воспользоваться возможностью оплатить только часть штрафа в установленный срок.