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1 Июля 2026, 23:31
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С Эвереста эвакуируют тело альпиниста «зелёные ботинки», пролежавшее на горе 30 лет

Индо-тибетская пограничная полиция (ITBP) с помощью ДНК-теста установила личность альпиниста по прозвищу «зелёные ботинки», тело которого уже более 30 лет лежит на Эвересте.

С Эвереста эвакуируют тело альпиниста «зелёные ботинки», пролежавшее на горе 30 лет.
С Эвереста эвакуируют тело альпиниста «зелёные ботинки», пролежавшее на горе 30 лет.

Альпинисту, погибшему на высоте 8 500 метров, дали прозвище по его ярко-зелёным ботинкам. На протяжении 30 лет его труп служил своеобразным ориентиром для тех, кто поднимается на вершину, передает bild.de

ITBP выяснила, что «зелёные ботинки» — это 47-летний индиец Дордже Моруп. Он был в составе группы из шести человек, пытавшейся покорить Эверест с севера 10 мая 1996 года. Трое членов команды развернулись на маршруте из-за метели, а остальные, среди которых был Моруп, продолжили путь и погибли. Ранее считалось, что «зелёные ботинки» — это 28-летний альпинист Цеванг Палджор, товарищ Морупа.

Останки Морупа не эвакуировали, так как они находятся в «зоне смерти». Сейчас индийская сторона намерена организовать репатриацию. Спуск тела запланирован на лето 2026-го. Операцию проведут с тибетской стороны горы.

С Эвереста эвакуируют тело альпиниста «зелёные ботинки», пролежавшее на горе 30 лет

Источник
bild
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