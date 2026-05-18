Меркель, Стубб и Драги рассматриваются на роль переговорщика с Россией

Об этом пишет Politico со ссылкой на трех евродипломатов.

По информации издания, против кандидатуры Меркель говорят ее прошлые неудачные попытки посредничества. Politico отмечает, что многие европейцы считают это «достаточным основанием для ее дисквалификации».

Что касается Стубба, его кандидатуре потребуется широкая поддержка стран ЕС. Кроме того, участие Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность для Москвы.

Как отмечает издание, Драги, в свою очередь, пользуется уважением в Европе и считается нейтральной фигурой, однако при этом сам политик не подавал сигналов о желании стать переговорщиком от ЕС.

Источники Politico уточнили, что глава евродипломатии Кая Каллас исключила себя из списка кандидатов на роль переговорщика, поскольку ее антироссийская позиция может вызвать отказ президента России Владимира Путина. На прошлой неделе она допускала, что может самостоятельно представлять Европу в диалоге с Россией.

В мае Путин заявил об открытости к переговорам, назвав предпочтительным переговорщиком от Европы экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. В ответ Каллас назвала «не очень разумным» позволить Москве выбирать переговорщика со стороны ЕС, а сам Шрёдер, по ее мнению, сидел бы «по обе стороны стола».