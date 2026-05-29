Сибига: Украина готова сотрудничать с Румынией для усиления защиты от дронов.

По словам украинского министра, вторжение российского беспилотника в воздушное пространство Румынии и его взрыв в жилом районе города Галац еще раз доказали, что агрессия РФ представляет реальную угрозу для Черноморского региона и всей Европы, пишет eurointegration.com.ua

"Усиление поддержки Украины и увеличение давления на агрессора, в частности путем введения более жестких санкций, остаются чрезвычайно важными для восстановления мира и безопасности в регионе", – заявил Андрей Сибига.

Укрепление украинской противовоздушной обороны, добавил он, является стратегической задачей не только для защиты Украины, но и для уменьшения рисков для ее соседей.

"Украина твердо стоит на стороне Румынии. Мы готовы тесно сотрудничать, чтобы усилить защиту от таких угроз", – отметил министр.