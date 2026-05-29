theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Мая 2026, 14:15
4 175
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Сибига: Украина готова сотрудничать с Румынией для усиления защиты от дронов

Глава МИД Андрей Сибига после инцидента с российским дроном в румынском городе Галац выразил готовность Украины сотрудничать с Румынией для усиления защиты от угроз беспилотников.

Сибига: Украина готова сотрудничать с Румынией для усиления защиты от дронов.
Сибига: Украина готова сотрудничать с Румынией для усиления защиты от дронов.

По словам украинского министра, вторжение российского беспилотника в воздушное пространство Румынии и его взрыв в жилом районе города Галац еще раз доказали, что агрессия РФ представляет реальную угрозу для Черноморского региона и всей Европы, пишет eurointegration.com.ua

"Усиление поддержки Украины и увеличение давления на агрессора, в частности путем введения более жестких санкций, остаются чрезвычайно важными для восстановления мира и безопасности в регионе", – заявил Андрей Сибига.

Укрепление украинской противовоздушной обороны, добавил он, является стратегической задачей не только для защиты Украины, но и для уменьшения рисков для ее соседей.

"Украина твердо стоит на стороне Румынии. Мы готовы тесно сотрудничать, чтобы усилить защиту от таких угроз", – отметил министр.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте