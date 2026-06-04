В Румынии спасли украинца, брошенного группой соотечественников в горах Марамуреша.

О нем властям сообщили пастухи с местной овчарни. Спасатели нашли мужчину в критическом состоянии, сообщает Digi24.

По данным горноспасательной службы Salvamont Maramureș, пострадавшему 25 лет. Его обнаружили в русле ручья, где группа оставила его одного. Спасатели оказали ему первую помощь, однако состояние мужчины быстро ухудшалось, поэтому был вызван вертолет SMURD.

Вертолет санитарной авиации оперативно прибыл на место. Состояние мужчины стабилизировали, его эвакуировали по воздуху и доставили в отделение неотложной помощи больницы города Бая-Маре для специализированного лечения.

В тот же день спасатели оказали помощь еще одному гражданину Украины — 28-летнему мужчине, которого нашли в районе вершины Полонинка. Он был дезориентирован и физически истощен после нескольких дней, проведенных в тяжелых горных условиях.

Сотрудники пограничной полиции обнаружили его и помогли спуститься с горы. После медицинского осмотра выяснилось, что госпитализация ему не требуется. Затем мужчину передали компетентным органам для проведения предусмотренных законом пограничных процедур.