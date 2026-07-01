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meduza.io logomeduza
1 Июля 2026, 10:18
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Украинские беспилотники атаковали Пензу

В Пензенской области утром 1 июля силы ПВО сбили украинский беспилотник, его обломки повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание, сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Украинские беспилотники атаковали Пензу.
Украинские беспилотники атаковали Пензу.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет, передает meduza.io

Спустя час Мельниченко написал, что на территории области объявлена воздушная тревога. О последствиях этой атаки пока ничего не известно.

Украинские телеграм-каналы пишут, что в Пензе атакован завод «Маяк». Телеграм-канал Supernova+ утверждает, что это оборонное предприятие, которое специализируется на производстве радиоэлектронной аппаратуры, приборов управления, систем связи и продукции военного назначения. На сайте завода с таким названием в Пензе говорится, что это старейшее предприятие России по производству бумаги и картона.

Также украинские телеграм-каналы пишут о задымлении в районе Пензенского научно-исследовательского института электронно-механических приборов. Это предприятие специализируется на разработке и выпуске резисторов и цифро-аналоговых преобразователей.

Украинские беспилотники атаковали Пензу

Украинские беспилотники атаковали Пензу

Украинские беспилотники атаковали Пензу

Источник
meduza.io logomeduza
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