Украинские беспилотники атаковали Нижний Новгород: загорелся НПЗ

В Нижнем Новгороде в результате атаки украинских беспилотников погиб один человек, сообщил глава региона Глеб Никитин. Четыре человека пострадали, один из них госпитализирован.

Украинские беспилотники атаковали Нижний Новгород: загорелся НПЗ.