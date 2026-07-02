2 Июля 2026, 10:32
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Украинские беспилотники атаковали Нижний Новгород: загорелся НПЗ
В Нижнем Новгороде в результате атаки украинских беспилотников погиб один человек, сообщил глава региона Глеб Никитин. Четыре человека пострадали, один из них госпитализирован.
По словам Никитина, силы ПВО в течение ночи уничтожили 30 беспилотников. Падение обломков вызвало «некритические повреждения» одного промышленного объекта и нескольких жилых домов, пишет meduza.io
Украинские телеграм-каналы пишут, что атакован нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Кстово под Нижним Новгородом и публикуют кадры пожара.
На сайте «Лукойла» сообщается, что НПЗ в Кстове — это одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в Российской Федерации, которое выпускает свыше 50 наименований товарных нефтепродуктов.