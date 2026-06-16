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theins.ru logotheins
16 Июня 2026, 21:32
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Московский НПЗ в Капотне остановил работу после удара украинского дрона

После попадания украинского беспилотника в нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» в Капотне (Москва) завод приостановил работу, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Московский НПЗ в Капотне остановил работу после удара украинского дрона.
Московский НПЗ в Капотне остановил работу после удара украинского дрона.

По их данным, удар пришелся по основной установке первичной переработки нефти, которая обеспечивает 53% мощности предприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил повреждение «объекта» на территории завода, не уточнив деталей. Городские экстренные службы заявили, что пожар потушен и якобы на работе предприятия не сказался, пишет theins.ru со ссылкой на reuters.com

Украинский президент Владимир Зеленский написал в Twitter (X), что удар был нанесен с расстояния 500 км. Он сказал:

«Это справедливый ответ на российские удары — и на затягивание войны, которую необходимо прекратить».

Параллельно «Татнефть» — пятая по величине нефтяная компания России — ввела ограничения на продажу топлива на всех своих заправках по всей стране после удара дронов по ее НПЗ ТАНЭКО в Татарстане 12 июня. На одной из заправок в Серпуховском районе Подмосковья источник издания зафиксировал лимит в 20 литров бензина или 40 литров дизеля на автомобиль, причем только за наличный расчет.

Число атак украинских беспилотников на российские НПЗ удвоилось с начала 2026 года, отмечают в агентстве, что привело к перебоям в нефтепереработке и снижению производства бензина, дизеля и авиатоплива. Ряд регионов уже сообщает о локальных перебоях с поставками, в Крыму и на других оккупированных территориях Украины у заправок выстраиваются многочасовые очереди. Министерство энергетики РФ на прошлой неделе было вынуждено заверить аграриев в достаточном запасе топлива на уборочный сезон.

Накануне сообщалось, что российские власти разрешили отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок топливо класса «Евро-5» с характеристиками, соответствующими стандарту «Евро-3». Мера призвана не допустить дестабилизации рынка на фоне участившихся ударов по нефтяной инфраструктуре.

Источник
theins.ru logotheins
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