НПЗ Lukoil в Румынии остается закрытым, несмотря на завершение ремонта.

Ситуация стала предметом спора между румынскими властями и компанией на фоне американских санкций, введённых против Lukoil после начала войны России против Украины, сообщает libertatea.ro

Petrotel является одним из четырёх нефтеперерабатывающих заводов Румынии и обеспечивает около 21% мощностей страны по переработке нефти. Кроме того, Lukoil управляет сетью из 321 автозаправочной станции в Румынии.

В апреле тогдашний министр энергетики Румынии Богдан Иван заявлял, что завод может возобновить работу примерно через 45 дней после получения необходимых разъяснений и исключений со стороны США. Однако до настоящего времени Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) не опубликовало официальную лицензию, разрешающую деятельность предприятия.

Румынские власти утверждают, что выполнили свои обязательства, ссылаясь на письмо Министерства финансов США от 14 апреля, предусматривающее ряд исключений до 29 октября 2026 года. По мнению правительства, этого документа достаточно для возобновления работы завода.

В Lukoil, однако, считают, что письма недостаточно, и настаивают на получении официальной лицензии OFAC. Компания уже обратилась в Министерство энергетики Румынии с просьбой содействовать получению такого разрешения.

Эксперты отмечают, что запуск завода осложняется не только санкционными ограничениями. Для возобновления работы необходимы финансирование закупок нефти, контракты на транспортировку и переработку сырья, а также покупатели готовой продукции.

В настоящее время автозаправочные станции Lukoil в Румынии получают топливо из внешних источников, предположительно с нефтеперерабатывающего завода в болгарском Бургасе, который также принадлежит российской группе.

Отметим, что деятельность сети Lukoil в Молдове, насчитывающей 110 автозаправочных станций, продлена до 29 октября 2026 года на основании новой лицензии, выданной американскими властями.