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kommersant.ru logokommersant
30 Июня 2026, 13:30
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Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран.
Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран.

«Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос», — сказал Песков, сообщает kommersant.ru

Он добавил, что закупки импортного топлива станут возможны в случае, если сторонам удастся договориться о сотрудничестве «по приемлемым ценам». Какие страны могли бы поставлять России топливо, Дмитрий Песков уточнить отказался.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что совещания по ситуации с бензином в стране проходят ежедневно. Он отметил, что президент Владимир Путин проводил мероприятие по теме в минувшее воскресенье. Также постоянно работает правительственная рабочая группа во главе с вице-премьером Александром Новаком. Последний «в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами».

«Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака», — заключил пресс-секретарь.

Источник
kommersant.ru logokommersant
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