Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос», — сказал Песков, сообщает kommersant.ru

Он добавил, что закупки импортного топлива станут возможны в случае, если сторонам удастся договориться о сотрудничестве «по приемлемым ценам». Какие страны могли бы поставлять России топливо, Дмитрий Песков уточнить отказался.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что совещания по ситуации с бензином в стране проходят ежедневно. Он отметил, что президент Владимир Путин проводил мероприятие по теме в минувшее воскресенье. Также постоянно работает правительственная рабочая группа во главе с вице-премьером Александром Новаком. Последний «в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами».

«Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака», — заключил пресс-секретарь.