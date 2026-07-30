30 Июля 2026, 15:08
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Трамп: США хотят завершения конфликта в Украине.
Трамп: США хотят завершения конфликта в Украине
США нацелены на завершение российско-украинского конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Financial Times.
«Проще говоря, мы хотим, чтобы война в Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира», — сказал Трамп. Президент США добавил, что пока не уверен в возможности предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot, пишет ft.com
«Нам нужно быть немного осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Обычно мы не выдаем такие лицензии», — пояснил Дональд Трамп.
При этом Вашингтон продолжает рассматривать этот вопрос. Он, в частности, обсуждался во время встречи господина Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 28 июля.