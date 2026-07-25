Украина нанесла удары по Белгороду и Ростову-на-Дону.

Как минимум из двух городов РФ сообщают о пожарах после ночных атак БПЛА. На военном аэродроме в Энгельсе также начался пожар, но первоначально его с атакой не связывали.

Белгородская область и центр региона в ночь на субботу, 25 июля, подверглись атаке БПЛА, сообщил врио губернатора области Александр Шуваев. По словам чиновника, возгорания и повреждения произошли "на улицах", конкретики Шуваев не привел, передает dw.com

"На улицах есть повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные расчеты", - указал Шуваев. Он также сообщил о наличии пострадавших, не приведя их числа.

По данным украинского мониторингового канала Exilenova, под ударами в Белгороде оказались логистические склады и объекты энергетической инфраструктуры - подстанция "Южная" и ТЭЦ "Луч".

Об атаке на город также сообщили пользователи соцсетей из Ростова-на-Дону. Глава города Александр Скрябин подтвердил факт атаки, но не привел подробностей происходящего.

В свою очередь, жители города публикуют в соцсетях кадры с пожаром как минимум в одной локации.

СМИ: В Энгельсе загорелась войсковая часть с бомбардировщиками

Крупный пожар в ночь на 25 июля произошел также в Энгельсе Саратовской области. Проект Exilenova полагает, что загорелся штаб 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии, расположенный неподалеку с военным аэродромом.

Exilenova отмечает: на основе первоначальных данных СМИ не может подтвердить, что возгорание на военном объекте произошло вследствие атаки БПЛА.

"Местные жители сообщают, что одно из зданий казарм просто загорелось. По их словам, никакой атаки не было", - говорится в Telegram-канале.

Местные власти к утру 25 июля атаку не подтвердили. При этом незадолго до первых сообщений о пожаре на объекте в Саратовской области был объявлен режим "беспилотной опасности".

На аэродроме в Энгельсе ранее был поражен Ту-95МС

Проект ASTRA, изучив кадры очевидцев, подтверждает, что пожар в Энгельсе возник в районе войсковой части и аэродрома. СМИ отмечает, что этот же аэродром подвергался атаке БПЛА в ночь на 16 июля, и тогда было подтверждено поражение российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, которые РФ среди прочего использует для атак по Украине.