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unian.net logounian
27 Июля 2026, 07:18
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Украина и США готовят новое мирное предложение для России

Неназванный украинский чиновник рассказал журналистам, что Украина ранее обращалась к Путину с предложениями о прекращении огня, которые были отклонены.

Reuters: Украина и США готовят новое мирное предложение для России.
Reuters: Украина и США готовят новое мирное предложение для России.

Украина и США обсудили предложение о прекращении воздушных ударов, которое планируется представить России в рамках новой попытки возобновить мирные переговоры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника, пишет unian.net

По словам собеседника агентства, Украина ранее обращалась к Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, которые были отклонены. Теперь же некоторые чиновники считают, что давление на российскую экономику, которое усугубляют украинские удары дронами и ракетами, может смягчить позицию Путина.

"Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения и откуда они взяты. Это газетные сообщения и не более того. Поэтому на данном этапе комментировать их преждевременно", - заявил российским журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию.

Он подчеркнул, что реакция России на любую новую мирную инициативу будет зависеть от того, соответствует ли она интересам Москвы. Пресс-секретарь Путина отметил, что Москва поддерживает каналы диалога с американскими переговорщиками.

"Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Нам еще предстоит больше узнать о них. И со временем, вероятно, будут выдвинуты некоторые формулы или предложения. Дальнейшие действия будут зависеть от того, насколько они соответствуют нашим интересам", - добавил Песков.

Источник
unian.net logounian
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