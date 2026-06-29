США и Иран договорились прекратить удары и проведут переговоры в Катаре.

США и Иран договорились прекратить обмен военными ударами и во вторник провести переговоры на высоком уровне в Катаре, сообщили американские СМИ со ссылкой на представителей администрации США.

Эта новость пришла после нескольких дней обменов ударами между двумя странами, которые грозили сорвать временный "меморандум о взаимопонимании", подписанный 17 июня и направленный на прекращение конфликта, пишет euronews.com

Согласно этому соглашению, Тегеран обязался обеспечить безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, а Вашингтон согласился снять блокаду иранских портов.

"Суда пока могут свободно проходить"

"Мы решили прекратить всю 'кинетическую' активность", сообщил в воскресенье высокопоставленный представитель США изданию Axios, использовав военный термин, обозначающий нанесение ударов.

Другой представитель США сообщил Axios, что обе стороны "пока" прекращают боевые действия и что "суда могут свободно передвигаться" на фоне продолжающихся переговоров.

Оба неназванных американских чиновника, а также еще один осведомлённый источник подтвердили проведение встречи во вторник в Катаре, передаёт Axios.

CNN передал аналогичные заявления представителя администрации Трампа, подтвердившего, что стороны договорились провести во вторник дополнительные переговоры в Дохе.

Переговоры перенесены из Швейцарии в Катар

Президент США Дональд Трамп на протяжении всего противостояния занимал жёсткую позицию. В субботу он вновь повторил свои предупреждения о полномасштабных военных действиях в случае возобновления иранских атак на суда, заявив, что Иран "перестанет существовать", если США будут "вынуждены" возобновить войну.

Как сообщили дипломатические источники, встреча во вторник изначально должна была пройти в Швейцарии и быть посвящена более широкому кругу вопросов, включая ядерную программу Ирана. Однако после опасной эскалации военных столкновений в выходные место проведения было перенесено в Катар, а повестка сузилась до противостояния в Ормузском проливе.