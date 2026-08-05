Удар РФ по Киеву и области: есть погибшие, десятки ранены.

Армия РФ вновь массированно атаковала Украину в ночь на среду, 5 августа. О запуске баллистических ракет и последствиях ударов сообщают власти Киевской области и украинской столицы.

В Киеве в результате атаки возникли пожары, повреждены нежилые здания в Оболонском, Деснянском, Голосеевском, районах, а также в одном из пригородов, сообщил мэр Виталий Кличко. В Голосеевском районе разрушен частный жилой дом, под завалами могут находиться люди, отметил он, сообщает dw.com

По предварительным данным Киевской городской военной администрации, в результате атаки один человек в городе погиб, как минимум 12 ранены. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила о 15 пострадавших в черте города.

Под ударами Киевская и другие области Украины

В Киевской области повреждения зафиксированы в Бучанском, Броварском и Фастовском районах, сообщила областная военная администрация. "В Бучанском районе погиб человек […] В области пострадал 21 мирный житель. В Броварском районе ранения получили 13 человек, в Фастовском - три, еще пять человек пострадали в Бучанском районе", - сказано в Telegram-канале ОВА.

ГСЧС Украины привела подробные данные о последствиях атаки. В Броварском районе пожары возникли на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых и других объектов. В Бучанском районе атака пришлась по "логистическом комплексам", в Фастовском районе возгорание возникло на территории предприятия.

Воздушные силы ВСУ сообщили в Telegram об ударах ракет и дронов также по Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областям в ночь на 5 августа.

Украине все сложнее отражать удары ракет

Армия РФ в атаках на Украину с начала полномасштабной войны систематически использует как БПЛА, так и баллистические ракеты. Утром 4 августа Воздушные силы ВСУ отчитались о запущенной из Ростовской области баллистической ракете "Искандер-М", а также об атаке 136 ударными беспилотниками. Ракету сбить не удалось.

Об участившихся подобных случаях ранее заявлял и президент Владимир Зеленский. Причиной он назвал нехватку ракет к американским ЗРК Patriot. Их Украина особенно часто использует для отражения атак "баллистики".



