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unian.net logounian
7 Июля 2026, 12:58
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Буданов: Мы сможем воевать годами, если переговоры с РФ ни к чему не приведут

Об этом глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в интервью для РБК-Украина.

Буданов: Мы сможем воевать годами, если переговоры с РФ ни к чему не приведут.,
Буданов: Мы сможем воевать годами, если переговоры с РФ ни к чему не приведут.,

"Сможем, поверьте. Годами. В зависимости от того, по какому показателю мы с вами сейчас всё это оцениваем", – сказал он, цитирует unian.net 

По словам Буданова, главное – не потерять друзей, партнеров и союзников.

Также глава ОП высказал мнение о том, может ли Россия в этом году провести мобилизацию по образцу 2022 года:

"В 2022 году они не объявляли всеобщую мобилизацию, а провели частичную мобилизацию. Это совершенно разные вещи. Они мобилизовали около 450 тысяч человек в течение одного года. Могут ли они сделать что-то подобного масштаба? Могут. Технически им ничто не мешает. То, что они не хотят этого делать, – это факт. Но если увидят, что другого варианта нет, они это сделают".


Источник
unian.net logounian
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