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dw.com logodw
11 Июля 2026, 11:14
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Российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву: пострадали 10 человек

Отмечается, что воздушную тревогу заранее не объявили.

Шесть человек пострадали в Киеве из-за ночных ударов РФ.
Шесть человек пострадали в Киеве из-за ночных ударов РФ.

Как минимум шесть человек пострадали в Киеве в результате очередной массированной атаки РФ в ночь на субботу, 10 июля, заявили местные власти. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, удары по городу были совершены с применением баллистических ракет, передает dw.com

Первые взрывы в городе раздались около 03:38 по местному времени, пишет издание "Украинская правда". При этом, по данным СМИ, сигнал воздушной тревоги в Киеве включили позднее, в 03:40, а в Киевской области - в 03:54.

Среди зафиксированных повреждений - пожары на трансформаторной подстанции в Дарницком районе и в офисном здании Соломенском районе Киева. В Святошинском районе, по предварительным данным, ракета попала в нежилое здание. В Днепровском районе произошел пожар на территории нежилой застройки.

Предварительно известно о 10 пострадавших в результате атаки. Троим из них была оказана помощь на месте, остальных госпитализировали, сообщил Кличко.

В Украине - тревожная тенденция к увеличению жертв среди гражданских

Май и июнь 2026 года стали самыми смертоносными месяцами для гражданских лиц в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Такие данные ранее привела заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и миростроительству Организации объединенных наций (ООН) Розмари Дикарло.

В мае Мониторинговая миссия ООН в Украине зафиксировала 274 смерти среди гражданских в результате атак РФ. В июне зафиксировано как минимум 265 смертей среди мирных жителей, еще 1816 человек получили ранения. Эти данные предварительны, а тенденция продолжается, отметила Дикарло. Так, только за первую неделю июля в Украине в результате ударов РФ погибли как минимум 93 мирных жителя.

В ООН отметили, что за годы полномасштабной войны РФ против Украины тенденция к росту погибших среди гражданских традиционно наблюдалась в весенние и летние месяцы. Но количество подтвержденных жертв в 2026 году "значительно более высокое".

Российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву: пострадали 10 человек

Российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву: пострадали 10 человек

Российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву: пострадали 10 человек

Российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву: пострадали 10 человек

Источник
dw.com logodw
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