Учёные обнаружили сотни гигантских вирусов в Китае.

Учёные выявили в прибрежных зонах Китая большое разнообразие гигантских вирусов, часть из которых не относится ни к одному из известных семейств.

Исследование провела группа под руководством микробиолога-эколога Цичао Ту из Шаньдунского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи собрали около 200 образцов ила с приливных отмелей вдоль китайского побережья и проанализировали более 5 терабайт генетических данных. В результате они получили 237 крупных вирусных геномов.

Некоторые обнаруженные геномы содержали сотни тысяч фрагментов ДНК — объём, который сопоставим с генетическим материалом некоторых живых клеток.

Учёные нашли неизвестную ветвь вирусов

Анализ показал, что найденные вирусы разделились на две основные группы. Около двух третей из них относятся к гигантским вирусам, которые заражают одноклеточные организмы, включая водоросли и амёбы. Остальные оказались гигантскими фагами — вирусами, поражающими бактерии.

При построении эволюционных деревьев исследователи обнаружили новую группу. Восемь геномов не совпали ни с одним из известных вирусных семейств.

Семь представителей этой группы имели генетическую связь с членистоногими — насекомыми, крабами и креветками. Ранее гигантские вирусы в основном связывали с микроскопическими организмами.

Один из вирусов сохранился в разных условиях

Отдельно учёные изучили гигантский фаг с геномом длиной около 229 тысяч фрагментов ДНК. Его обнаружили во всех образцах из района портового города Циндао, причём независимо от сезона и глубины взятия проб.

Геномы этого вируса совпадали более чем на 99,9%, что указывает на высокую стабильность для вирусной популяции.

Исследователи также обнаружили у многих вирусов гены, связанные с переработкой углерода, азота и аминокислот. Учёные считают, что такие микроорганизмы могут участвовать в химических процессах прибрежных экосистем.

При этом пока нет подтверждения, что эти гены активируются во время заражения. Авторы работы отмечают, что новые данные могут потребовать пересмотра существующих представлений о круговороте веществ в прибрежных зонах с учётом роли вирусов.